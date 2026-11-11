Biglietti Serie A1 Pro Recco-Olympic Roma: dove acquistare i biglietti
La Serie A1 di pallanuoto maschile accende i riflettori su Genova. Sabato 21 novembre la Pro Recco affronta l'Olympic Roma in un confronto che mette di fronte due protagoniste del massimo campionato nazionale.
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Genova ospita la Serie A1 di pallanuoto
L'appuntamento è fissato per sabato 21 novembre 2026, alle ore 18:30, all'Impianto Sportivo Sciorba di Genova. Per la formazione ligure sarà un altro appuntamento importante nel percorso della regular season. Il calendario ufficiale della Pro Recco conferma la sfida contro l'Olympic Roma nell'ottava giornata, prima della trasferta contro la Lazio del 25 novembre. La squadra biancoceleste, impegnata in questa stagione anche in Champions League, ritrova un'avversaria affrontata nello scorso campionato. Un confronto che offre agli spettatori l'occasione di assistere dal vivo allo spettacolo della pallanuoto di massimo livello nazionale.
Biglietti Pro Recco-Olympic Roma: dove acquistarli
I biglietti per Pro Recco-Olympic Roma del 21 novembre 2026 sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket, attraverso la pagina dedicata all'evento.
Per conoscere prezzi, eventuali riduzioni e disponibilità dei posti clicca qui.
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