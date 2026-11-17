Federazione Italiana Sport Equestri: Giovanni Paolo Villari tra i 100 marketing manager italiani scelti da Forbes per il 2026
Prestigioso riconoscimento per la Federazione Italiana Sport Equestri nel panorama del marketing nazionale. Giovanni Paolo Villari, Responsabile del Dipartimento Grandi Eventi, Comunicazione e Marketing della FISE, è stato infatti inserito da Forbes Italia nella rosa dei 100 migliori marketing manager del 2026.
La lista, presentata in occasione dell'evento dedicato ai professionisti del settore ospitato presso il WPP Campus di Milano, riunisce i manager che si sono distinti nell'ultimo anno nella valorizzazione dei rispettivi brand. Nel corso dell'incontro milanese, Villari ha avuto modo di raccontare l'impegno e le sfide della Federazione Italiana Sport Equestri, partendo dalla solidità di un movimento che conta 150.000 tesserati e oltre 2.000 circoli affiliati su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un traguardo personale e professionale che premia il percorso di crescita e posizionamento del marchio della Federazione Italiana Sport Equestri e delle attività dalla stessa svolte.
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