Dopo il successo del Roma World Taekwondo Grand Prix dello scorso giugno, il taekwondo italiano torna protagonista nella Capitale. Venerdì 20 novembre il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, il PalaTiziano, ospita “ The Finals ”, la prima edizione dei Campionati Italiani Assoluti: un'unica giornata di gare, sedici categorie di peso, otto maschili e otto femminili, le stesse delle rassegne mondiali senior, e in palio il titolo di campione e campionessa italiana assoluti. L’ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Saranno 126 gli atleti in gara, in rappresentanza di 66 società provenienti da tutta Italia, che nel corso della stagione si sono guadagnati il diritto di partecipare alla competizione. La peculiarità degli Assoluti risiede infatti nelle modalità di qualificazione, basate esclusivamente sul merito sportivo.

La scelta di Roma come sede della prima edizione degli Assoluti consolida il ruolo della Capitale come punto di riferimento per il taekwondo nazionale e internazionale, in vista della prossima edizione del World Taekwondo Grand Prix, che la città ospiterà nuovamente nel 2027.

"Agli Assoluti arrivano i migliori atleti italiani, quelli che in questa stagione si sono guadagnati sul campo il diritto di esserci, e questo dice molto dello stato di salute del nostro movimento", spiega Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo. "Abbiamo una generazione che cresce in fretta e che non teme il confronto internazionale: i risultati degli ultimi mesi lo confermano. Il 2027 sarà un anno decisivo, perché da lì parte la corsa verso Los Angeles 2028, e Roma è il posto giusto per chiudere la stagione e aprire quella che conta".

Tra gli atleti in gara figurano alcuni dei protagonisti della stagione internazionale azzurra. Spiccano Gaetano Cirivello, argento ai Campionati Europei Senior di Monaco di Baviera, Dennis Baretta, bronzo nella stessa rassegna continentale e già oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023, e Ludovico Iurlaro, anche lui sul podio di Monaco. A loro si aggiunge Mattia Molin, argento agli Europei Under 21. Tra le atlete più attese ci sono Anna Frassica, campionessa d'Europa Under 21 nei -53 kg, Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, rispettivamente argento e bronzo continentali Under 21, tutte protagoniste del circuito internazionale nel corso del 2026.

Le gare prenderanno il via alle ore 9 su tre campi di gara, con le semifinali in programma a partire dalle ore 14.30. Le finali inizieranno dalle ore 17, seguite dalla cerimonia di premiazione fissata alle ore 18.30.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sportface TV, che seguirà tutte le fasi della competizione. Per le finali è prevista anche la copertura su Rai Sport.