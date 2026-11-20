Nella prestigiosa cornice del Centro Porsche Milano Nord, il Panathlon Club Milano ha celebrato il connubio tra eccellenza imprenditoriale, ricerca scientifica e valori olimpici. Sul palco, accanto alle istituzioni sportive e militari, i vertici di Mapei ed Enervit insieme ai giovani ricercatori del Politecnico di Milano .

Un ponte ideale tra la visione imprenditoriale e la cultura del sacrificio sportivo

Si è svolta ieri sera la quarta edizione degli Sport & Business Awards, l’iniziativa ideata dal Panathlon Club Milano, in collaborazione con il Rotary Club Aquileia, per rendere omaggio alle realtà che, attraverso l’innovazione e la ricerca, sostengono e fanno crescere il mondo dello sport.

A fare gli onori di casa il presidente del club, Filippo Grassia, che ha guidato una serata ricca di spunti e riflessioni accanto a numerose autorità del panorama istituzionale, sportivo e militare, tra cui il presidente del CONI Lombardia Marco Riva, il governatore Panathlon Area 2 Nord Attilio Belloli, la dirigente del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Rossella Padula, il vicepresidente nazionale USSI Gabriele Tacchini e il colonnello cardiologo Carmine Arena.

Il momento clou della serata è stato la consegna dei riconoscimenti ufficiali: alle tre realtà vincitrici è stata infatti assegnata la pergamena con le motivazioni, accompagnata da un trofeo d’eccezione, la riproduzione del cofano della leggendaria Porsche 953 con la livrea che trionfò alla Parigi-Dakar del 1984.

La cornice dell’evento: il Centro Porsche Milano Nord

A ospitare la cerimonia, per il quarto anno consecutivo, sono stati gli spazi avveniristici del Centro Porsche Milano Nord di via Stephenson. Un “tempio” dei motori e del design che, come sottolineato durante la serata dal Site Manager Alessandro Giuliani, condivide pienamente il DNA dell’iniziativa: la ricerca costante dell’evoluzione tecnologica senza mai snaturare la propria identità e la passione per la sfida sportiva.