Più sport a scuola: approvato ordine del giorno presentato da Galliani
"Grazie all'approvazione del mio ordine del giorno, il Governo si impegna a incrementare le ore di educazione motoria nelle scuole per tutti gli alunni e a garantire programmi di attività motoria personalizzati per quelli con disabilità". Così Adriano Galliani dopo il via libera del Senato dell'ordine del giorno presentato durante l'esame del decreto-legge n. 170 (DL Scuola) del 30 settembre 2026.
Gli impegni del Governo dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di Galliani
Il Governo si è dunque impegnato ufficialmente a potenziare l'insegnamento dell'educazione motoria negli istituti italiani e ad attivare programmi sportivi su misura per gli alunni della scuola primaria con disabilità o difficoltà psico-motorie. Sul fronte dell'inclusione, l'iniziativa promuove una stretta collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani, le famiglie e i servizi socio-sanitari locali, garantendo l'impiego di docenti specializzati e personale qualificato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS