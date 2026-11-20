Gli impegni del Governo dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di Galliani

Il Governo si è dunque impegnato ufficialmente a potenziare l'insegnamento dell'educazione motoria negli istituti italiani e ad attivare programmi sportivi su misura per gli alunni della scuola primaria con disabilità o difficoltà psico-motorie. Sul fronte dell'inclusione, l'iniziativa promuove una stretta collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani, le famiglie e i servizi socio-sanitari locali, garantendo l'impiego di docenti specializzati e personale qualificato.