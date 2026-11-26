Nel calendario della Coppa del Mondo maschile poche gare hanno il fascino e la tradizione della Val Gardena. Anche nell'edizione 2026/27 la Saslong si prepara ad accogliere alcuni dei migliori specialisti della velocità del panorama internazionale, in un fine settimana che promette spettacolo tra salti, curve tecniche e velocità nel cuore delle Dolomiti.

La Saslong si prepara ad accogliere le stelle dello sci alpino

L'appuntamento è fissato alla Pista Saslong di Selva di Val Gardena, dove il programma prevede il Super-G maschile venerdì 18 dicembre e la Discesa Libera maschile sabato 19 dicembre, due prove storicamente decisive nella corsa alle classifiche di specialità e alla Coppa del Mondo generale. La Saslong è una delle piste più iconiche del Circo Bianco e rappresenta da decenni una tappa di riferimento per gli specialisti della velocità. Il tracciato altoatesino, noto per passaggi spettacolari come i celebri Camel Humps, mette alla prova tecnica, coraggio e capacità di interpretazione del terreno, offrendo ogni anno gare emozionanti e spesso combattute fino all'ultimo centesimo.

In una delle cornici più suggestive dello sci mondiale, il pubblico potrà assistere dal vivo alle performance dei protagonisti della stagione internazionale.

Vivi dal vivo la grande sfida della Val Gardena.

Dove acquistare i biglietti AUDI FIS SKI WORLD CUP 2026/27

I biglietti per l'AUDI FIS SKI WORLD CUP 2026/27 sono acquistabili attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket al seguente link ufficiale:

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Sono disponibili i tagliandi per le singole giornate di gara e formule dedicate all'intero weekend dell'evento. Assicurati il tuo posto lungo la Saslong per uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sci alpino internazionale.