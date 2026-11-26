Il Salone d’Onore del Coni, gremito di atlete e atleti — molti giovanissimi — ha fatto da cornice alla Cerimonia dei Campioni 2026 della Fidesm. Una mattinata di festa e riconoscimento, ma anche un’occasione per celebrare l’identità di un movimento che cresce e si rinnova, davanti alle massime autorità sportive italiane. Sul palco sono stati premiati gli atleti che si sono distinti ai Campionati Italiani Assoluti 2026 e ai Campionati Mondiali ed Europei 2025: risultati che raccontano l’eccellenza della danza sportiva italiana e il lavoro di atleti, tecnici e società. A rendere ancora più emozionante la cerimonia è stata Annalisa Minetti, artista e atleta paralimpica di livello internazionale, che ha interpretato in apertura la celebre "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno.

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha riconosciuto il percorso compiuto dalla Federazione e la determinazione della presidente Laura Lunetta nel guidarla fuori da un periodo difficile: "Laura Lunetta ha traghettato la Fidesm fuori da una fase complessa con determinazione e impegno". La vicepresidente vicaria del Coni, Diana Bianchedi, ha richiamato i numeri della Federazione e del movimento, tornati a crescere: "I dati confermano la ripresa e la vitalità di un movimento in crescita". Il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, ha ricordato il ruolo pionieristico della Federdanza: "Tra le prime federazioni a dotarsi di una sezione paralimpica". Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC e membro del Cio, ha ribadito la propria storica vicinanza alla Federazione e a Lunetta: "Sono da sempre vicino alla Federazione e a Laura. Le auguro di proseguire nel lavoro importante che sta portando avanti".

Nel suo intervento, la presidente Laura Lunetta, che è anche membro della Giunta del Coni, ha definito l’appuntamento "molto più di una semplice cerimonia di premiazione", una festa "dedicata all’eccellenza, al talento e a tutti quei valori che rendono la danza sportiva una disciplina unica e straordinaria". Ha rivolto un ringraziamento agli atleti premiati, ai tecnici, ai dirigenti, alle famiglie e a tutte le persone che contribuiscono alla crescita della Federazione in Italia e nel mondo. "Questi traguardi straordinari rappresentano il massimo livello nel panorama della Danza Sportiva italiana e internazionale", ha detto, ringraziando anche il Coni e il Cip per la vicinanza, gli organi federali e lo staff per il lavoro condiviso.

Un ringraziamento speciale è andato ad Annalisa Minetti, che "ci ha regalato un momento di grande emozione, rendendo questa cerimonia ancora più speciale". E proprio con le parole dedicate alla canzone si è chiusa la mattinata: "L’augurio che vogliamo rivolgere a tutti i nostri atleti è quello di continuare a volare sempre più in alto, inseguendo i vostri sogni, fino a trasformarli in realtà!". La presenza di tanti giovani ha dato forma concreta alle parole della presidente: una platea partecipe, specchio della vitalità del movimento e della sua capacità di guardare avanti.