ROMA - Mettere i giovani al centro del percorso di ricostruzione dell’Ucraina , rafforzarne la centralità, valorizzarne le competenze e creare nuove opportunità di partecipazione, conoscenza e collaborazione. Questi sono stati i risultati del Youth Forum for Global Coordination and Democratic Resilience, il primo dedicato al confronto e alla cooperazione tra le giovani generazioni di Italia e Ucraina, che si è concluso oggi a Roma e che ha riunito 66 partecipanti, 42 ucraini e 24 italiani, in tre giornate di lavoro, di dialogo e di co-progettazione, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani.

L’iniziativa ha confermato il ruolo attivo dell’Italia nel promuovere la dimensione umana delle giovani generazioni quale elemento fondante del dibattito internazionale sulla ripresa dell’Ucraina. Mentre si assiste ancora alla guerra di aggressione russa, l’Italia ha contribuito a portare nel cuore dell’agenda internazionale per la ricostruzione il tema dei giovani, della loro partecipazione e del loro contributo alla rinascita della società ucraina alla quale anche lo sport in tutte le sue forme porterà il suo prezioso apporto.

La consistente diaspora giovanile, la dispersione di competenze e la necessità di mantenere un legame tra i giovani che vivono fuori dai confini nazionali e il proprio contesto di origine, rappresentano una sfida enorme sia per il futuro dell’Ucraina, che per quello dell’Europa. Ricostruire significa anche creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano tornare a immaginare e realizzare il proprio futuro, partecipando attivamente alla vita democratica e sociale della Nazione. In questa prospettiva, il Forum ha dato voce ai giovani, favorendo la conoscenza reciproca, mettendoli concretamente in relazione tra loro, ascoltando le loro aspirazioni, trasformando esperienze e valori condivisi in proposte e progettualità comuni.

Il percorso si inserisce nel quadro della cooperazione istituzionale avviata con il Memorandum d’intesa sottoscritto a Roma l’11 luglio 2025 dal Ministro Abodi e dal Ministro Bidnyi, in occasione della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. Un’intesa rafforzata dal Piano d’Azione Congiunto 2026-2027, sottoscritto a Leopoli nell’aprile 2026, che individua priorità e azioni condivise nei settori delle politiche giovanili, dello sport e dell’attività fisica. Due strumenti che costituiscono l’architettura di riferimento della collaborazione tra le due Nazioni, che trovano nel Forum una concreta traduzione sul versante della partecipazione giovanile.

Le tre giornate di lavori hanno coinvolto giovani, rappresentanti istituzionali e organismi di rappresentanza in sessioni plenarie, seminari e laboratori di co-progettazione, affrontando temi quali la partecipazione democratica, la coesione europea, la resilienza e la cooperazione internazionale. L’obiettivo è stato quello di individuare priorità comuni, condividere esperienze e competenze e costruire una rete stabile tra giovani italiani e ucraini, capace di proseguire il lavoro avviato a Roma attraverso future iniziative congiunte.

La giornata conclusiva ha segnato due momenti particolarmente significativi: la presentazione della “Rome Youth Declaration”, che raccoglie i principi, le riflessioni e gli impegni emersi dal confronto, e la sottoscrizione del Memorandum d’intesa tra il Consiglio Nazionale dei Giovani italiano e il National Youth Council of Ukraine, alla presenza del commissario europeo per l'Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport Glenn Micallef. Un accordo che rafforza il legame tra i due organismi di rappresentanza e pone le basi per una collaborazione strutturata e continuativa, affinché i valori condivisi di democrazia, solidarietà, partecipazione e resilienza possano tradursi in azioni concrete.

Nel corso della giornata sono state inoltre raccolte le testimonianze dell’atleta nazionale ucraina di taekwondo Renata Podolian e dell’attrice ucraina Anzhelika Azaieva. In particolare, la testimonianza dell’atleta, accolta a Roma nel marzo del 2022 insieme ai suoi compagni di squadra al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti che continua a ospitarli grazie alla Federazione italiana taekwondo guidata dal presidente Cito, ha richiamato il valore dello sport come strumento di resilienza, costante nel tempo, nonostante la dolorosa e traumatica esperienza vissuta in questi anni dal popolo ucraino. Con lo scoppio della guerra di aggressione russa, l’Italia ha investito le risorse necessarie per sostenere più di 500 atleti ucraini, consentendo loro di raggiungere la nostra Nazione e continuare la vita, ancor prima della loro preparazione atletica. La cooperazione sta proseguendo sul fronte dell'integrità sportiva, del contrasto al doping e della mappatura degli impianti sportivi, a partire da quelli distrutti dalle bombe russe, attraverso uno scambio di competenze e buone pratiche tra le rispettive autorità. In tale ambito, è prevista per febbraio 2027 una visita di studio in Italia di funzionari ed esperti ucraini, nell'ambito del programma europeo TAIEX, per approfondire il funzionamento dell’eccellente laboratorio antidoping italiano, uno dei soli trenta accreditati dalla WADA, che punta a diventare un punto di riferimento internazionale. Per il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, «quando si parla di Ucraina, il pensiero va inevitabilmente alla guerra di aggressione che continua a colpire la Nazione e il suo popolo, a produrre distruzione e determinare morte e sofferenza, effetti di fronte ai quali rispondiamo con la nostra piena e incondizionata solidarietà, con il sostegno necessario per difenderne l’indipendenza e la sovranità. Dobbiamo, in ogni caso, avere anche la capacità e la responsabilità di guardare anche oltre l’emergenza, costruendo oggi le condizioni per il futuro. E non può esserci una vera ricostruzione senza i giovani, senza ascoltarli e soprattutto senza renderli protagonisti. La diaspora giovanile è una ferita e una sfida che riguarda l’Ucraina, ma anche l’Europa. Con questo Forum abbiamo voluto creare uno spazio di incontro, conoscenza, progettazione comune e condivisa, perché i giovani italiani e ucraini possano costruire relazioni durature e trasformare valori comuni in impegni concreti. La Rome Youth Declaration e l’intesa tra i rispettivi Consigli Nazionali dei Giovani rappresentano un punto di partenza, non un punto di arrivo. La ricostruzione si prepara anche così: investendo sulle persone, sulla fiducia e sulla capacità delle nuove generazioni di immaginare e realizzare il proprio futuro. E con questo spirito, saremo sempre al fianco dell’Ucraina».

«In Ucraina, costruiamo le nostre politiche giovanili basandoci su questo principio: Nulla sui giovani senza i giovani. È fondamentale che le nuove generazioni abbiano voce in capitolo e possano contribuire concretamente a definire il futuro dei propri Paesi e dell’Europa nel suo insieme. I legami che si stanno costruendo oggi tra i giovani ucraini e i loro coetanei italiani e di altri Paesi europei possono rappresentare le fondamenta di collaborazioni durature tra i nostri Paesi praticamente in tutti i settori, dall’economia alla scienza, fino alla cultura. Mentre l’Ucraina prosegue il suo percorso verso l’adesione all’Unione europea, sviluppare una rete di questo tipo significa investire in un futuro europeo condiviso, fondato su valori comuni e solidi legami economici. Sono grato all’Italia e a tutti i Paesi europei che continuano a sostenere i giovani ucraini all’estero. Da parte nostra, siamo pronti a sostenere le iniziative promosse dai giovani, che contribuiscano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i nostri Paesi», ha dichiarato il Ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi.

Per il commissario europeo per l'Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport Glenn Micallef «La guerra di aggressione della Russia non deve poter privare un’intera generazione del proprio futuro. L’Europa deve continuare a essere un continente nel quale i giovani possano guardare al domani con ambizione e fiducia. Per i giovani ucraini, questo significa riconquistare la libertà di immaginare e costruire il futuro che desiderano. È nostra responsabilità essere al loro fianco, aprire loro nuove strade e creare opportunità affinché possano essere protagonisti e artefici del proprio futuro».

Con la conclusione dello Youth Forum, Italia e Ucraina compiono un ulteriore passo nel rafforzamento della propria cooperazione, riconoscendo alle giovani generazioni un ruolo centrale nella costruzione del futuro. L’iniziativa di Roma non rappresenta soltanto un momento di confronto, ma l’avvio di una rete di relazioni e responsabilità condivise, nella consapevolezza che la ricostruzione di un Paese non riguarda esclusivamente le infrastrutture, ma soprattutto le persone, le comunità e le opportunità da restituire a chi sarà chiamato a costruirne il domani.