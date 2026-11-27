Al tavolo dei relatori Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Giorgio Trabucco, capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco; Alessandro Cochi, presidente Coni Lazio; Massimo Zibellini, presidente Coordinamento EPS Lazio.

Il Coordinamento degli EPS del Lazio, dopo il successo della 1^ edizione di Let’s Move Together che ha portato lo sport nelle piazze delle cinque province del Lazio, darà vita, dal 28 novembre 2026 al 21 aprile 2027 a un ambizioso progetto che coinvolgerà tutto il territorio romano, le periferie, le palestre, i campi sportivi, i parchi, di tutti i municipi di Roma dove sarà possibile dedicarsi alle attività sportive preferite.

Sport Amor, che ha avuto un prologo nel 2025 con la 1^ edizione pilota, è stato reso possibile grazie al sostegno dell’ Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e dall’impegno di tutti gli Enti di Promozione Sportiva aderenti che hanno dato il loro fattivo contributo e la propria disponibilità ad organizzare, nei propri spazi di competenza, eventi volti a concretizzare non soltanto momenti di sport ma ad essere anche un volano di aggregazione, inclusione sociale, benessere e partecipazione civica. Gli obiettivi principali sono quelli di favorire l'inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai giovani e alle categorie che incontrano maggiori difficoltà di accesso allo sport e valorizzare la pluralità delle discipline sportive, offrendo visibilità anche alle attività meno rappresentate nei grandi circuiti mediatici.

Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione tra giovani, adulti e persone con disabilità, favorendo occasioni di incontro e condivisione.

Lo sport sarà inoltre valorizzato come strumento educativo, capace di trasmettere il rispetto delle regole, la collaborazione, il senso di responsabilità e il riconoscimento del valore dell'altro. Le manifestazioni rappresenteranno occasioni concrete per diffondere i principi del fair play e della solidarietà, contribuendo alla costruzione di una comunità cittadina maggiormente coesa. 25 manifestazioni saranno organizzate dai singoli enti mentre altre 6 eventi multidisciplinari, saranno organizzati direttamente dal Coordinamento degli EPS. Le attività comprenderanno competizioni, tornei, esibizioni, dimostrazioni e momenti di promozione sportiva, secondo le caratteristiche delle discipline interessate. La collaborazione fra gli enti non si limiterà alla realizzazione di eventi autonomi, ma favorirà l'interscambio tra le diverse realtà sportive.

Le manifestazioni organizzate dai singoli Enti saranno aperte a tutti i cittadini, ai tesserati delle associazioni affiliate agli altri Enti partecipanti, promuovendo una concreta integrazione tra organizzazioni e discipline.

La scelta di sviluppare il programma tra novembre e aprile risponde alla volontà di assicurare continuità alle attività sportive anche nei mesi tradizionalmente meno caratterizzati dai grandi eventi all'aperto, contribuendo alla vitalità sociale dei quartieri e alla valorizzazione degli impianti sportivi cittadini.

Il progetto si concluderà simbolicamente il 21 aprile 2027, in occasione del Natale di Roma, sottolineando il legame tra la manifestazione, la città e la sua comunità.

Gli interventi

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale

"Abbiamo scelto di sostenere questo progetto, che si aggiunge alle tante iniziative fatte negli anni come i voucher sport, perché vogliamo che lo sport per i romani sia davvero un diritto concreto e non solo una dichiarazione d'intenti scritta in Costituzione. Oltre 31 eventi e iniziative gratuite, in tutti i municipi di Roma, per coinvolgere migliaia di persone, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Ringrazio tutti i 13 enti che hanno scelto di partecipare e si sono uniti nel coordinamento unico, è fondamentale questa collaborazione tra le singole associazioni e l'Amministrazione".

Massimo Zibellini, presidente Coordinamento EPS Lazio

“ Quello che sembrava un velleitario progetto è oggi una splendida realtà. La sinergia che siamo riusciti a creare fra tutti gli Enti di Promozione Sportiva del Lazio sta producendo risultati straordinari. Ho sempre creduto nella necessità di perseguire, tutti insieme, gli obiettivi comuni che, al di là di ogni divisione, sono quelli promuovere lo sport. In pochi mesi la ASD Coordinamento degli EPS del Lazio è stata capace di lavorare con grande efficacia e lungimiranza per offrire ai cittadini della nostra regione occasioni per praticare le diverse discipline all’aria aperta, negli spazi comuni, nelle aree comunali, nei parchi. Dopo il successo di Let’s Move Together, che ha raggiunto i cinque capoluoghi della Regione Lazio, siamo oggi qui a presentare la seconda edizione di Sport Amor, un articolato progetto che raggiungerà tutto il territorio della Capitale, le periferie, gli impianti sportivi, le strade, le piazze, dove, da novembre ad aprile, sarà possibile fare sport coinvolgendo cittadini, famiglie, giovani e meno giovani, agonisti e neofiti, portatori di disabilità “.

Giorgio Trabucco, capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco

“Sono particolarmente lieto di aver partecipato questa mattina, a Palazzo Valentini, alla conferenza stampa di presentazione di Sport Amor, un’importante iniziativa che supportiamo e che valorizza lo sport quale strumento di inclusione, aggregazione e coesione sociale. Un progetto che, attraverso 31 appuntamenti gratuiti diffusi su tutto il territorio cittadino, testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione Gualtieri nel rendere la pratica sportiva sempre più accessibile a tutti, valorizzando il prezioso lavoro degli Enti di Promozione Sportiva e delle realtà associative del territorio. Un particolare ringraziamento all’assessore allo Sport Alessandro Onorato per il costante impegno e l’attenzione nel promuovere politiche sportive capaci di coinvolgere i cittadini e valorizzare i territori della Capitale “.

Alessandro Cochi, presidente Coni Lazio

“Il Coni Lazio è fortemente partecipe al fianco degli EPS nel progetto Sport Amor che, fedele alla nostra comune filosofia, permetterà ai cittadini di tutti i Municipi di Roma di praticare Sport da novembre ad aprile. Con gli Enti di Promozione Sportiva, mondo del quale ho fatto parte in passato, si è creata una virtuosa sinergia, un lavoro di squadra che ha portato lo sport nelle piazze, nelle strade, nelle palestre di tutto il Lazio con un’attenzione particolare alle fasce più deboli. Da quando ho deciso di candidarmi e di assumermi, insieme al consiglio, l’onere di presiedere il Coni Lazio l’obiettivo comune è stato quello di dare sempre maggiore dignità all’Ente che deve guardare non solo ai risultati, ai trofei e alle medaglie, ma soprattutto a promuovere lo sport di base, senza distinzioni di età e di reddito. Guardiamo sempre con molta attenzione anche alla formazione e alla crescita di dirigenti, tecnici, operatori e studenti a cui sarà affidato lo sport nei prossimi anni “.