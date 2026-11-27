Federico Morisio scrive la storia del windsurf Wave italiano. Il torinese, classe 1995, è arrivato in finale nell'evento di coppa del mondo Windsurf Wave Chile Grand Final, l'ultimo e più importante evento della stagione. Dopo aver superato nomi di primissimo piano nelle batterie precedenti, ha chiuso al quarto posto a un soffio dal terzo posto, occupato dal quattro volte campione del mondo, il brasiliano Marcilio Browne. Un italiano non arrivava così in alto da 30 anni. Gli altri finalisti erano lo spagnolo e campione del mondo in carica Marc Parè, e l'hawaiano Morgan Noireaux, che detiene il record di più vittorie all'Aloha Classic, la leggendaria gara di windsurf Wave a Maui, Hawaii. "È un grande momento, le condizioni di vento e onda erano incredibili", ha commentato Morisio. Con onde che arrivavano fino a 4-5 metri e un vento che viaggiava tra i 40 e 50 chilometri orari, si chiude alla grande la stagione del windsurf Wave.