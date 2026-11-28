Il mondo del wrestling è in lutto. Bronson Reed è morto all'età di 38 anni a causa di alcune complicazioni mediche. Ad annunciare la scomparsa del wrestler australiano, il cui vero nome era Jermaine Haley, è stata la stessa WWE nella giornata di venerdì 27 novembre. La federazione di Stamford non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

L'infortunio a Crown Jewel

La tragica notizia arriva a poche settimane dall'infortunio rimediato da Reed durante Crown Jewel, evento andato in scena il 7 novembre a Riyadh, in Arabia Saudita. Il wrestler era stato impegnato in un incontro contro Oba Femi e, secondo quanto riportato da diversi media e ripreso dalla CNN, avrebbe riportato la frattura di diverse costole e una lacerazione renale. L'australiano sarebbe quindi rimasto in Arabia Saudita per sottoporsi a ulteriori cure mediche. Non è stato tuttavia confermato un legame diretto tra l'infortunio e il decesso.

Il cordoglio della WWE

"La WWE annuncia con profondo dolore la scomparsa di Jermaine Haley, noto anche come Bronson Reed, avvenuta oggi all'età di 38 anni a causa di complicazioni mediche. Jermaine era una figura leggendaria nella WWE, ma soprattutto era una persona straordinaria, un padre di famiglia devoto e un collega amatissimo. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la famiglia di Jermaine, inclusa la moglie incinta, Paige, la loro figlia, così come ai suoi amici, colleghi e fan", si legge nel comunicato diffuso dalla federazione.

La carriera di Bronson Reed

Approdato in WWE nel 2019, Reed aveva vissuto una prima esperienza nella compagnia fino al 2021, conquistando anche l'NXT North American Championship. Tornato nella federazione nel 2022, si era ritagliato uno spazio importante nel main roster grazie alla sua imponente stazza e a un'agilità sorprendente per un atleta delle sue dimensioni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del wrestling.