ROMA - Prevenzione, inclusione e cultura del movimento come motore di cambiamento sociale: è stata questa l’anima della terza edizione di Campioni per la Salute Awards , il Gala dinner tenutosi all’Hotel St. Regis di Roma, già avvolto dall’atmosfera e dagli addobbi natalizi che hanno reso ancora più suggestiva la serata. Un mix riuscito di riconoscimenti e talk tra istituzioni, sport, imprese e informazione ha animato l’evento davanti a un parterre di oltre 170 ospiti. L’evento - ideato e organizzato da Lorena Rutigliano in collaborazione con Summeet e condotto con eleganza da Eleonora Daniele , splendida in un abito rosso - ha ricevuto il patrocinio di Ministero della Salute, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Giffoni Sport e Fondazione Artemisia ETS.

Cuore pulsante dell'appuntamento è stata la consegna dei Campioni per la Salute Awards a personalità che lasciano un segno concreto nella comunità. Per le istituzioni sono stati premiati Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma), Marco Mattei (Capo di Gabinetto del Ministero della Salute), Carlo Puca (Assessore del Comune di Napoli), Rossana Ciuffetti (Direttore dell’area Sport Impact di Sport e Salute e della Scuola dello Sport) e Alessia Pieretti (Consigliera di Città Metropolitana di Roma ed ex azzurra di pentathlon moderno). Per il sociale e la prevenzione il riconoscimento è andato al vicepresidente di Moby Lines Alessandro Onorato, allo chef e volto tv Vittorio Vaccaro, al modello Fabio Mancini e al giornalista Enzo Agliardi; per l’informazione alla vicedirettrice del TG2 Maria Antonietta Spadorcia, alla conduttrice Monica Setta, al conduttore radiofonico di Rai Radio 1 Igor Righetti e alla giornalista del TG5 Simona Branchetti. Emozioni forti nello sport con la consegna delle targhe agli ori olimpici Alice Bellandi e Luigi Busà, oltre ad Andrea Carnevale, Sergio Brio, Dario Marcolin, Annalisa Minetti, Emanuele Bruno, Manuela Nicolosi e Stefano Maniscalco. Spazio poi all’imprenditoria con Ciro Cannelonga (Polis Consulting), Mino Dinoi (Presidente della Confederazione AEPI) e Jacopo Gubitosi (Direttore Generale di Giffoni). Infine, per la categoria libri, i premi sono stati assegnati a Emanuela Tittocchia e Daniela Leuci.

«I temi scientifici restano spesso appannaggio degli specialisti», ha osservato il CEO di Summeet Matteo Bruno Calveri, «ma occasioni come questa ci permettono di fare vera prevenzione e di trasmettere l'idea che la salute e uno stile di vita sano sono una priorità per tutti. Mettere insieme istituzioni, sport, imprese e informazione significa costruire una rete concreta, capace di tradurre i valori del benessere quotidiano in azioni reali e durature per le persone». Sulla stessa lunghezza d'onda Lorena Rutigliano: «Con Campioni per la Salute uniamo tutte le discipline sportive per portare nelle scuole e negli ospedali la cultura dello sport e dell'inclusione. Non celebriamo solo le medaglie, ma il valore di chi mette impegno e passione al servizio degli altri: il vero successo è prendersi cura di sé e lasciare un impatto concreto sul benessere collettivo».

A testimoniare il valore dell'iniziativa, un parterre ricchissimo: il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli - che dal palco ha espresso grande apprezzamento per la formula del premio - con la moglie Mara Campitiello, la consigliera di Sport e Salute S.p.A. Maria Spena, l’ex ministro Roberto Speranza, il presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Mario Luciano Crea, la vicepresidente della Croce Rossa Italiana Debora Diodati, la consigliera del Presidente Nazionale Flavia Pruner e la presidente della Fondazione Artemisia Ets Mariastella Giorlandino. Il mondo dell’imprenditoria era rappresentato dalla co-founder di Miamo Elena Aceto Di Capriglia accompagnata dal marito, il chirurgo Camillo D’Antonio, dalla CEO di Cinecittà Emanuela Cacciamani, da Tito Monti di Autotorino, dal CEO di NetGroup Giuseppe Mocerino, accompagnato dalla moglie Monia Caselli e da Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe di Avangart. Nutritissima la presenza di volti noti a partire da Luna Berlusconi, in prima fila per celebrare il riconoscimento ricevuto dal marito Vittorio Vaccaro, Beppe Convertini, Jimmy Ghione con la fidanzata Marialaura De Vitis, Simona Izzo, Alessandra Celentano, Sofia Oranges, Miriana Trevisan, Luca Favilla, Elisa D'Ospina con il marito Stefano Macchi, Sofia Bruscoli, Flora Pellino, Valentina Cole, Paola Comin, Tiziana Giardoni D’Orazio, i manager Ricky Palazzolo e Beppe Pettinato, gli influencer Alessandro Russiani e Lorenzo Castelluccio; e ancora il Direttore di Vero Nicola Santini, i giornalisti Marzia Roncacci, Concita Borrelli, Lorenzo Crea e l’esperto di comunicazione Walter Rodinò. A completare questo abbraccio ideale tra salute e cultura del movimento, una straordinaria delegazione di campioni dello sport azzurro composta da Aziz Abbes Mouhiidine, Martina Caretta, Nicola Legrottaglie, Andrea Lo Cicero, Stefano Pantano, Amaurys Pérez, Mara Santangelo e Alex Razzini.

Sponsor e partner dell’evento sono Enel, Polis Consulting, Miamo, Autotorino, GymBeam, GM Impianti, Stampa Sì, Jamal Taslaq e Avangart. Media partner è Forbes Italia.