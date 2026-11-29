Qualcuno di loro, nel 2032, potrebbe essere alle Olimpiadi di Brisbane . Intanto la Nazionale Cadetti di taekwondo chiude i Campionati Europei di Bucarest con otto medaglie: quattro ori, due argenti e due bronzi, conquistati da una squadra composta da atleti nati tra il 2012 e il 2014.

Nell'ultima giornata di gare, riservata alle categorie più pesanti, sono arrivati tre podi: l'argento di Rachele Bodratto nei -59 kg e i bronzi di Mohammad Amine Kachakeche nei -65 kg e di Alessandro Ascenzi nei +65 kg.

Il bilancio era stato indirizzato dalla giornata inaugurale, con cinque azzurri in finale su nove in gara: titolo europeo per Gabriel Barbu nei -37 kg, Alessandro Ieluzzi nei -41 kg, Alessandro Borda nei -45 kg e Diego Dalle Crode nei -53 kg, argento per Mario Andriulli nei -33 kg. Nella seconda giornata, dedicata alle categorie femminili più leggere, il miglior risultato è stato il quarto di finale di Martina Francesca Della Rocca nei -41 kg.

Le otto medaglie valgono all'Italia il secondo posto nel medagliere generale della rassegna e il primo in quello maschile. Un piazzamento che pesa più della singola medaglia, perché misura la profondità di un gruppo intero e non il risultato di un solo atleta.

Dietro le otto medaglie c'è il percorso che la Federazione Italiana Taekwondo ha costruito sui giovanissimi negli ultimi anni: selezioni, collegiali periodici e un confronto continuo con i maestri dei club di provenienza. Il gruppo arrivava dal raduno federale di Roma, dal 18 al 31 ottobre, due settimane di lavoro che hanno chiuso la preparazione. In Romania lo staff tecnico ha portato ventiquattro atleti e ne ha riportati otto sul podio. È la generazione sulla quale si costruiranno le Nazionali Junior e Senior dei prossimi anni.

Il weekend del taekwondo azzurro non finisce qui: domani Vito Dell'Aquila sarà impegnato nei -58 kg del Grand Prix Final di Astana.