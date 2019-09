SuperHalfs, la gara che unisce Lisbona, Praga, Copenaghen, Cardiff e Valencia

PRAGA - Promuovere lo sport, il turismo e la sostenibilità ambientale: questo è l'obiettivo di SuperHalfs, l'innovativa iniziativa di podismo presentata all'European Running Business Conference di Praga. Cinque mezzemaratone che si correranno sotto la stessa bandiera in cinque città differenti: Lisbona, Praga, Copenaghen, Cardiff e Valencia.

Cinque eventi di classe mondiale ai quali parteciperanno oltre 100.000 persone, una nuova serie che prenderà il via nel 2020 e che crea valore per la comunità del running generando nuove grandi opportunità per correre, viaggiare e divertirsi. Tutto quello che i corridori devono fare per iniziare il loro viaggio è iscriversi ad una qualsiasi delle gare SuperHalfs nel 2020. Dopo aver completato la prima gara del calendario SuperHalfs, i partecipanti riceveranno un SuperPassport e dopo ogni gara, apparirà un e-stamp su questo 'documento' virtuale e personalizzato. Tutte le comunicazioni saranno digitali e i corridori avranno 36 mesi per completare la serie per essere in linea per diventare un SuperRunner.

Un'esperienza SuperRunner

I runner avranno accesso a un'esperienza SuperRunner, tra cui iscrizioni garantite, numeri di gara speciali con ritiro pettorale prioritario, un marchio distintivo, un passaporto virtuale SuperRunner, una SuperMedal (dopo aver completato la serie) e la possibilità di vedere il proprio nome inserito nella SuperHalfs Hall of Fame. Questa nuova serie offre agli appassionati di corsa l'opportunità unica di disegnare la propria avventura ed essere ricompensati per i loro sforzi con vantaggi esclusivi.

SuperHalfs, sotto l'etichetta IAAF

I partecipanti di SuperHalfs correranno le migliori gare nelle città storiche, attraverso percorsi unici e veloci. Tutte queste gare detengono l’etichetta IAAF (World Athletics) e tre di queste sono recentemente state sedi di Campionato Mondiale di Mezza Maratona IAAF. I padroni di casa delle SuperHalfs offriranno un'esperienza di alta qualità e, al contempo, si impegneranno a migliorare la sostenibilità ambientale. Per l’organizzazione di ciascun evento ci si impegnerà per ridurre l’impatto ambientale in modo da raggiungere l'obiettivo comune di diventare il gruppo di mezze maratone più ecologiche al mondo.

Le gare

EDP Lisbon Half Marathon – 22 marzo 2020

Celebra il suo trentesimo anniversario, la Mezza Maratona EDP Lisbona è una delle gare più popolari al mondo. Il suo percorso unico, a partire dal Ponte 25 de Abril, il clima perfetto e il marchio IAAF Gold Road Race attirano migliaia di corridori stranieri ogni anno. Poiché è anche una delle mezze maratone più veloci del mondo (teatro del record del mondo di mezza maratona dal 2010 al 2018) offre anche la presenza dei migliori atleti d'elite.

La partecipazione a questa gara è una fantastica opportunità per correre in una bella città, ricca di storia, con ottimo cibo e uno dei luoghi più sicuri d'Europa.

Sportisimo Prague Half Marathon – 28 marzo 2020

La Sportisimo Prague Half Marathon, che ha ormai più di 20 anni, appartenente al circuito RunCzech, nasce dal desiderio di stimolare i cechi a uscire e correre sia per rendere la Repubblica Ceca un luogo più felice e più sano che per consolidare la reputazione del paese come un punto chiave del podismo al centro dell'Europa, guidati dallo spirito del leggendario corridore Emil Zatopek. La nostra missione è sempre stata quella di rendere la corsa qui il più vicino possibile alla perfezione: un percorso veloce che ha visto Joyciline Jepkosgei stabilire il record mondiale femminile nel 2017. Panorami che non hanno eguali in nessun altro posto del mondo, tra cui il maestoso Castello di Praga. Un'atmosfera da festival che rende l'evento altrettanto popolare tra i corridori e gli spettatori. E un'attenzione alle esigenze dei corridori che ha permesso alla gara di conquistare il marchio IAAF Gold.

Copenaghen Half Marathon– 14 settembre 2020

Nata nel 2015, la Mezza Maratona di Copenaghen è diventata famosa in tutto il mondo perché ad un percorso velocissimo si aggiunge un'atmosfera nordica fresca e urbana e un clima mite e moderatamente caldo di settembre ideale per stabilire il proprio personal best. L'edizione del 2019 ha raggiunto il limite massimo di 25.000 corridori provenienti da oltre 100 nazioni diverse e che possono aspettarsi un'esperienza turistica unica nel suo genere attraverso tutti i quartieri centrali di Copenaghen, ricca di punti salienti, viste panoramiche, intrattenimento e di grande festa. L'intera città partecipa alla gara sostenendo i corridori e lasciando loro la sensazione di aver completato molto più di una gara.

Cardiff University Cardiff Half Marathon – 4 ottobre 2020

La Cardiff University Cardiff Half Marathon è cresciuta fino a diventare una delle più grandi ed emozionanti gare su strada del Regno Unito, pronta ad ultimare i preparativi in tempo per la mezza maratona. Il suo percorso piatto e veloce attraversa tutti i paesaggi più mozzafiato della città e punti di riferimento iconici, tra cui il Castello di Cardiff, il Principality Stadium, lo storico Centro Civico e la splendida baia di Cardiff. Migliaia di spettatori partecipano per sostenere i podisti in una città rinomata per la sua passione sportiva. Cardiff è una capitale vivace ed offre attrazioni uniche, stadi sportivi di livello mondiale, intrattenimento, ristoranti sul lungomare e parchi apparentemente infiniti. La mezza maratona è cresciuta in modo significativo dalla sua nascita nel 2003 ed attira oltre 27.500 podisti insieme ad atleti di livello mondiale per tre gare d'élite maschili, femminili e su sedia a rotelle.

Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso EDP - 26 ottobre 2020

La Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso EDP è diventata la gara più veloce del mondo ed è un evento da non perdere questo autunno sia per i corridori nazionali che internazionali. I pettorali di gara sono stati già venduti per i prossimi due anni. I numeri di questo evento sono spettacolari e includono il Record del Mondo Femminile, ottenuto da Joyciline Jepkosgei nel 2017 (1h04:51), e il record mondiale maschile, stabilito da Abraham Kiptum nel 2018 (58:18). Per il sesto anno consecutivo, la gara è stata la mezza maratona più veloce della Spagna. L'intera città partecipa all'evento, con la folla che applaude i podisti passo dopo passo. Valencia non solo ha un clima piacevole e mite, ma anche un percorso piatto e progettato per essere velocissimo.