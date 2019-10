Mezza Maratona L’Aquila Città del Mondo sold out. Corrono anche gli arbitri di calcio

La "Mezza Maratona L’Aquila Città del Mondo" è *sold out*. Saranno 1.500 gli atleti che *domenica 27 ottobre* parteciperanno alla gara competitiva di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km e alle non competitive (la corsa di 5 km, la staffetta 4 x 5 km e la gara di marcia di 5 km), organizzata da *Atleticom Asd*, patrocinata dal *Comune dell’Aquila* e dal *Consiglio regionale d’Abruzzo* e finanziata in parte grazie agli strumenti del Programma *Restart*.

Il progetto “*L’Aquila Città del Mondo*” nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio architettonico storico e culturale de l’Aquila a dieci anni dal sisma: il percorso della gara è infatti studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione, recuperati anche grazie all’aiuto, in alcuni casi all’adozione, da parte della comunità internazionale, tra cui paesi quali *Giappone, Francia, Kazakistan, Spagna, Germania* e la *Russia.*

La *"Mezza Maratona L'Aquila Citta' del Mondo”* terrà inoltre a battesimo la sesta edizione della *RefereeRUN*, il campionato di corsa su strada per arbitri di calcio. L'Aquila e' stata scelta come prova unica del campionato riservato alle sezioni A.I.A. di tutta Italia: i rappresentanti saranno impegnati in una gara a staffetta 4 x 5 chilometri a cui parteciperanno arbitri di calcio, calcio a 5 e beach soccer provenienti da tutta Italia. Prevista la partecipazione alla *"Mezza Maratona L'Aquila Citta' del Mondo” *degli arbitri* Federico Dionisi e Valerio Marini*, della Can B ma entrambi hanno già esordito in serie A, di *Maurizio Gialluisi* del Comitato Nazionale A.I.A., oltre al CRA *Angelo Giancola*, ex arbitro CAN, *Marco Ferrone*, presidente della locale sezione arbitri, e naturalmente il responsabile eventi A.I.A., *Alessandro Paone*, ideatore della RefereeRUN. La RefereeRun proseguirà poi con sei prove individuali che si corrono sulla distanza dei 10 chilometri.

La prima tappa sarà domenica 3 novembre a Verbania, in occasione della Sportway Lago Maggiore Marathon; il 1 dicembre a Reggio Calabria con la 10KM dei Bronzi; il *31 dicembre*, ultimo giorno del 2019, il tradizionale appuntamento con l'*Atleticom We Run Rome; *il Gran Premio Citta' di Misano il 23 febbraio; la SalernoCorre Domenica 19 aprile e per concludere la "Run & Smile” il 31 maggio 2020 a Porto San Giorgio.

L’appuntamento è per *domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 9.30.* Il ritrovo è previsto alla Villa Comunale con una passeggiata che porterà gli atleti fino al Castello cinquecentesco per ammirare il centro storico che è tornato a nuova vita, quindi il via vero e proprio alle *ore 10.30*. La prova non competitiva di 5 Km, la staffetta 4 x 5 Km e la Marcia di 5 km prenderanno il via immediatamente dopo*.*

La gara entrerà subito nel vivo grazie ad un percorso tecnicamente impegnativo e variegato per la presenza di alcuni tratti su strada sterrata e alcune pendenze, una al 15° km, nella frazione di Sant’Elia, e una finale (di circa 1.500 metri che porta alla straordinaria Basilica di Collemaggio e, infine, rientro alla Villa Comunale.