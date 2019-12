Trofeo Pietro Mennea, torna la quarta edizione

ROMA - Emergenza Sorrisi, con la preziosa collaborazione del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, della Fondazione Pietro Mennea, e con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Lazio e dei Club dei Circoli Sportivi Storici – Città Metropolitana di Roma Capitale, organizza il Trofeo Pietro Mennea 2019, un grande evento sportivo benefico in programma domenica 8 dicembre 2019 alle ore 10 presso lo Stadio Pietro Mennea (Stadio dei Marmi – Roma).

L’appuntamento, giunto alla sua IV edizione, vuole essere un momento commemorativo dell’impegno sportivo e umanitario del grande campione che ha sempre favorito e sostenuto le attività umanitarie impegnandosi in concreto per la salute dei bambini meno fortunati.

L’evento sportivo, che coinvolgerà gli appassionati del running dei Circoli Sportivi storici della Capitale e di quelli italiani ad essi affiliati vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani al valore dello sport e all’importanza di occuparsi del prossimo. Infatti, diceva Pietro Mennea “La vita è come una pista a otto corsie, possiamo lasciarne sette a tutti gli altri, ma dobbiamo lottare perché una corsia resti libera”.

E’ la stessa corsia su cui i medici volontari di Emergenza Sorrisi hanno deciso di correre, per riportare il sorriso e il significato di una vera rinascita per tantissimi bambini. La giornata inizierà alle ore 10 allo Stadio Pietro Mennea dove i circoli storici si sfideranno in una staffetta 10x1000. Alla prima squadra classificata sarà attribuito il Trofeo Pietro Mennea e il circolo vincente sarà ringraziato e menzionato al termine della gara nello stadio, mentre la premiazione sarà ufficializzata con la consegna del Trofeo alla presenza di tutti i runners.

Sempre alle 10 al Bailey Padel Club si svolgerà il 1° Trofeo di Padel Pietro Mennea, al quale parteciperanno anche grandi nomi dello sport come il grande nuotatore Massimiliano Rosolino oltre a tanti altri personaggi dello spettacolo vicini all’associazione. Inoltre, i bambini potranno esercitarsi con la racchetta grazie alla presenza di un maestro e partecipare a diversi laboratori creativi messi a disposizione.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di MSD Italia e alla media partnership con l’emittente radiofonica RID 96.8 che seguirà tutta l’iniziativa. “Pietro Mennea, che ha sempre attribuito a sport e solidarietà un ruolo fondamentale, amava i bambini ed era attivo nel sostenere con la sua fondazione i progetti e le attività di Emergenza Sorrisi, con cui condivideva valori e ideali. Un campione che ha saputo riconoscere il valore del farsi prossimo agli altri e che vogliamo onorare ogni anno grazie a questa manifestazione all’insegna della gioia e dell’amore per lo sport” – ha ricordato Fabio Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi.