L'Italia di Tamberi vince la gara virtuale di salto

ROMA - L'Italia ha vinto la "Jam(p) session-Italia vs Resto del mondo", gara virtuale di salto in alto voluta dall'azzurro Gianmarco Tamberi e andata in scena in diretta da quattro luoghi diversi, fra Italia, Germania e Bahamas. Gimbo e l'altro azzurro Stefano Sottile hanno battuto il bahamense Jamal Wilson e il tedesco campione europeo Mateusz Przybylko, raggiungendo la misura di 2,21, ma fermandosi dinanzi al 2,24 metri successivo. Stefano Sottile, che ha concluso al primo posto con 15 punti, ha commentato: "All'inizio ho pensato che non potevo saltare più di 2,10 metri, ma 2,21 metri è una buona misura al momento". Dietro di lui si è classificato con 13 punti Tamberi: "Oggi è stata per me una sessione davvero terribile. Sono molto arrabbiato con me stesso. Oggi non ho saltato bene, spero che al prossimo appuntamento di domenica farò meglio". Gli avversari degli azzurri hanno concluso la gara entrambi a 7 punti.