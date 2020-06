Tamberi supera quota 2,30 ad Ancona

ROMA - Gianmarco Tamberi, dopo il tentativo fallito di settimana scorsa a Formia, sfonda quota 2,30. Ad Ancona l'azzurro del salto in alto eguaglia la miglior misura al mondo della stagione all'aperto appena cominciata, grazie anche alla spinta di un gruppo di amici posti al di là della recinzione del campo Italico Conti. Gimbo supera facilmente i 2,10 e 2,15, poi fatica sulla quota di 2,22, superata al terzo tentativo, prima di sbarazzarsi con due prove dei 2,27. Arriva così a 2,30, che rispetto a sette giorni fa riesce a oltrepassare con efficacia. Alla fine dà anche l'assalto alla quota 2,34, mancata per tre volte.

"Saltare 2,30 tanta roba"

"Come alle indoor, anche stavolta mi è servita una settimana in più - commenta Tamberi, ricordando il 2,31 arrivato a Siena dopo la delusione degli Assoluti di Ancona - Lo aspettavamo, questo 2,30, e già da Formia avevo dimostrato di poterlo valere". Una grossa mano, oggi, gliela hanno data gli amici e la famiglia: "Sono un sostegno enorme, ma mi ha fatto tanto piacere che ci fossero anche i miei nonni materni Marcello e Graziella, con mamma Sabrina. Nonno Marcello ha anche pianto dopo il 2,30, è stato bellissimo". Finita la prima tranche della stagione, l'arrivederci è per agosto: "A posteriori i risultati mi rassicurano che il lavoro fatto per i Giochi Olimpici era giusto. Saltare 2,30 in queste condizioni è davvero tanta roba. Adesso bisogna ricaricare un po' e cominciamo subito a preparare il 'mondiale dell'anno': il Golden Gala dello Stadio dei Marmi il 17 settembre".