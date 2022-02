Doping, stangata per Okagbare: squalifica di 10 anni

Mano durissima della commissione disciplinare della federazione mondiale di atletica, che ha squalificato per dieci anni la sprinter nigeriana Blessing Okagbare. "Cinque anni per la presenza e l'uso di più sostanze proibite - è precisato in un comunicato - e cinque anni per il suo rifiuto di collaborare con l'indagine della 'Athletics Integrity Union' (Aiu) sul suo caso". Al termine dell'indagine su Okagbare la conclusione è stata che "l'uso da parte dell'atleta di molteplici sostanze proibite nell'ambito di un regime antidoping organizzato in vista dei Giochi di Tokyo era un comportamento eclatante che equivaleva a circostanze aggravanti ai sensi delle regole, garantendo così un ulteriore periodo di squalifica per superiore alla sanzione standard di quattro anni". É stato poi riconosciuto "il diritto dell'Aiu di svolgere indagini, compresa l'imaging di dispositivi elettronici, e di imporre sanzioni quando un atleta si rifiuta di collaborare a un'indagine e quindi vanifica la capacità dell'Aiu di adempiere al suo mandato di proteggere l'integrità dello sport dell'atletica leggera".