Napoli City Half Marathon, Crippa felice: "É il momento dell'atletica leggera"

MILANO - Parla così Yeman Crippa dopo la vittoria nella mezza maratona di Napoli : "È il nostro momento, è il momento dell'atletica italiana ed è giusto che ce lo godiamo. Per me questa giornata ha un valore immenso, nello sguardo di fuoco che avevo all'arrivo c'è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021 , un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena , di Tokyo , di Dublino ".

"Non credevo di fare così bene"

A scandire il ritmo dell'azzurro, due compagni d'allenamento nei recenti periodi in altura di Iten, gli atleti arrivati poi secondo e terzo al traguardo, bravissimi a trainarlo a passaggi da 14:02 (5 km), 28:12 (10 km) e 42:25 (15 km) con andatura estremamente regolare e una media di 2:49 al km. "No, non credevo di poter far così bene, l'ho capito soltanto al 15esimo chilometro che si potesse andare davvero sotto l'ora" ha detto Crippa.

Poi parla dei suoi prossimi obiettivi

L'uomo che abbatte i muri, ne ha già altri due nel mirino: "Quest'anno voglio scendere sotto i 13 minuti nei 5000 (ha 13:02.26, ndr) e sotto i 27 minuti nei 10.000 (ha corso in 27:10.76 in occasione dell'ottavo posto ai Mondiali di Doha). Crippa conclude così: "Ma soprattutto cerco buoni piazzamenti ai Mondiali di Eugene in luglio e medaglie agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Per prepararci alla pista, andremo in Marocco a fine marzo a quota 1700-1800 metri. La mezza maratona? Ne farò un'altra in autunno, sono convinto di essere portato per le distanze più lunghe: anno per anno mi dedicherò sempre di più alla mezza e poi si proverà la maratona. Passo dopo passo. Resto sempre con i piedi per terra, però oggi posso dirlo: sono tornato!".