Su Jacobs l'oro degli sponsor

MILANO - Le medaglie d'oro vinte a Tokyo hanno fatto di Marcell Jacobs una vera e propria calamita per riconoscimenti, tifosi e sponsor. I premi che ha ritirato in questi mesi sono svariati, ovunque vada c'è qualcuno che vuole un suo autografo o un selfie con lui, ma anche con gli sponsor sono "attratti" dal velocista. L'ultimo contratto firmato è con il pastificio La Molisana: il campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4 x 100 ha stretto la mano all’amministratore delegato, Giuseppe Ferro, per sancire l’accordo. Madre italiana e padre texano, Marcell si sente italiano al 100% e infatti è cresciuto a Desenzano del Garda e da qualche anno vive a Roma con la famiglia. Il suo nome da oggi sarà affiancato alla pasta, simbolo dell’Italia e della dieta mediterranea. Jacobs ha scelto un’azienda anch’essa al 100% italiana che produce pasta dal 1912 con solo grano italiano. Il campione olimpico sarà ambassador del marchio in tutto il mondo e incarnerà l’immagine della salute e del benessere che derivano da un’alimentazione sana e varia, e da quello stile di vita corretto e consapevole a cui tutti dovremmo tendere. “Quella con Marcell non è una mera sponsorizzazione commerciale – ha affermato Giuseppe Ferro –, ma un rapporto nato spontaneamente perché lui mangia pasta integrale La Molisana da sempre”. I successi del campione sono noti, le immagini del doppio Oro di Tokyo, 100 metri e staffetta 4x100, hanno fatto il giro del mondo. Lo scorso week end ad Ancona ha confermato l’oro nei 60 metri e ha detto: “Bello vincere a casa!”.