Tokyo, doppietta Kenia nella maratona: vincono Kipchoge e Kosgei

TOKYO (GIAPPONE) - Eliud Kipchoge ha vinto la maratona di Tokyo. Il 37enne keniota, due volte vincitore delle Olimpiadi, ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 2 minuti e 40 secondi battendo il connazionale Amos Kipruto (2h 03'13). Per Kipchoge, che ora punta alle Olimpiadi di Parigi del 2024, per diventare il primo maratoneta nella storia a trionfare in tre edizioni, si tratta del quattordicesimo successo nelle ultime 16 maratone.