Salto con l'asta, Duplantis vola a 6.19: nuovo record mondiale

BELGRADO (Serbia) - Lo svedese Armand Duplantis, campione olimpico in carica, ha stabilito il nuovo primato del mondo di salto con l'asta - al terzo tentativo - superando la misura di 6.19 nel corso del meeting di Belgrado, sede designata in vista degli imminenti Mondiali indoor. Il precedente record era di 6.18 e apparteneva allo stesso Duplantis, che lo aveva ottenuto nel febbraio del 2020 a Glasgow. "He did it", "Ce l'ha fatta", ha annunciato la World Athletics, per congratularsi con l'atleta per il grande traguardo raggiunto.