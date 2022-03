BELGRADO - Marcell Jacobs è stato squalificato nella finale dei 60 metri al meeting di Belgrado. Il campione olimpico è stato sanzionato dai giudici serbi per falsa partenza. Alla ripartenza è stato squalificato anche il turco Ozer, sempre per falsa partenza, e alla fine a trionfare è stato lo slovacco Volko. Jacobs era arrivato in finale vincendo nella sua batteria nei 60 metri, chiudendo con 6"56 davanti al turco Ozer Kayhan (6"74) e al bosniaco Hajrudin Vejzovic (6"80).