Sudafricano squalificato, oro mondiale in vista per la 4x100 azzurra

ROMA - Un altro prestigioso oro potrebbe presto arrivare per l'atletica azzurra, rendendo ancor più indimenticabile il 2021 dei record. L'agenzia antidoping sudafricana ha infatti annunciato la positività al testosterone di Thando Dodlo, uno dei quattro componenti della 4x100 che vinse l'oro ai Mondiali di staffetta lo scorso 2 maggio a Chorzow, in Polonia. In quella gara la staffetta azzurra, composta da Desalu, Jacobs, Manenti e Tortu, chiuse quarta per un paio di errori nei cambi ma salì sul podio per l'argento dopo le squalifiche del Brasile e del Ghana. Ora Dodlo, secondo il sudafricano 'News24', è stato squalificato retroattivamente per due anni e mezzo e il suo stop comporterebbe la revoca dell'oro per tutta la staffetta, con conseguente assegnazione all'Italia (la cui staffetta ha poi vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo) anche se al momento la federazione mondiale non ha fatto alcuna comunicazione al riguardo. Un caso analogo si è verificato agli lultimi Giochi in Giappone, la scorsa estate: il britannico Chijindu Ujah fu trovato positivo dopo l'argento nella 4x100, dietro l'Italia. La conferma della revoca dell'argento olimpico alla Gran Bretagna è però arrivata solo dopo molti mesi, lo scorso febbraio.