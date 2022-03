Atletica, Mondiali indoor: Jacobs e Tamberi in lista per l'Italia

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra per i Mondiali indoor di Belgrado. Al momento sono 20 gli atleti convocati (13 uomini, 7 donne) per la rassegna iridata in programma in Serbia, alla Stark Arena, dal 18 al 20 marzo. Tra loro, selezionati due campioni olimpici: l'oro dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs, campione europeo indoor dei 60 a Torun 2021, e l'oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, già campione del mondo indoor a Portland nel 2016. Tamberi, in particolare, ha annunciato che deve ancora valutare con attenzione se partecipare o meno all'evento, alla luce dei riscontri che arriveranno dagli allenamenti. In squadra anche diversi neo primatisti italiani indoor, come Zaynab Dosso (60), Nick Ponzio (peso), Ossama Meslek (che correrà nei 3000) e la specialista di prove multiple Sveva Gerevini (pentathlon).