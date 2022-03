Ucraina, campionessa di atletica si rifugia a Grosseto

Tra le tante persone che stanno scappando dall'Ucraina in questo periodo, ci sono anche campioni sportivi, come Hanna Melnychenko-Kasyanova, atleta ucraina oro nell'eptathlon ai mondiali di atletica di Mosca nel 2013, che si è rifiugiata in Italia, a Grosseto. In una conferenza stampa a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, la campionessa ha dichiarato: "Ora per noi la cosa più importante è che la guerra finisca più velocemente possibile, e poi torniamo a casa per ricostruire tutto il nostro Paese. Sono scappata dall'Ucraina, da questa guerra. Sono stata a Bratislava, ad aspettare, sperando che finisse tutto più velocemente possibile. Ho tanti amici qui in Italia che seguono la mia situazione, chiedono sempre come possono aiutarci". "Ho vissuto quattro anni a Firenze, ho tanti amici, e sono loro che mi hanno proposto di partecipare al prossimo meeting 'Multistars' a Grosseto - ha concluso Kasyanova -. Silvia Salis mi ha aiutato a comprare i biglietti per venire qui. Noi vogliamo raccontare che quello chesta accadendo in Ucraina è una situazione terribile ma in Italia ho una famiglia che mi sta aiutando".