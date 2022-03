Ucraina, Mahuchikh oro mondiale indoor nel salto in alto

Missione riuscita per la saltatrice Yaroslava Mahuchikh. L'atleta ucraina ai Mondiali indoor di atletica, in svolgimento a Belgrado, ha conquistato l'oro la misura di 2.02 metri. La vincitrice della medaglia d'argento ai Mondiali di Doha 2019 e del bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, ha preceduto l'australiana Eleanor Patterson (2.00 metri) e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya (1.98 metri). Alla vigilia della rassegna iridata Mahuchikh, talento di Dnipro, aveva fatto una promessa puntando al titolo iridato da dedicare al suo popolo, martoriato dalla guerra. L'ucraina si è presentata alla Stark Arena di Belgrado tra mille difficoltà non potendosi di fatto allenare nel corso dell'ultimo mese a causa del conflitto bellico.