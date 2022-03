Tamberi, bronzo nel salto in alto ai mondiali indoor

BELGRADO (SERBIA) - Gianmarco Tamberi sale sul podio ai mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. Il campione olimpico ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto con la misura di 2.31. L'oro è del coreano Sanghyeok Woo con 2,34, l'argento va allo svizzero Loic Gasch con 2,31, l'azzurro è invece terzo con la stessa misura ottenuta al secondo tentativo ma è determinante l'errore in più a 2,24. Anche in questa occasione per Tamberi si tratta di una medaglia condivisa, considerato che conquista il bronzo anche il neozelandese Hamish Kerr, a sua volta a 2,31 alla seconda prova e con lo stesso numero di errori alle misure precedenti. Per Gimbo è la seconda medaglia mondiale dopo il trionfo di sei anni fa a Portland, sempre al coperto. L'Italia, che è stata oro ieri sera con Marcell Jacobs nei 60 metri, non vinceva due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali indoor da Barcellona 1995.