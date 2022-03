Il Guardian incorona Jacobs: "Basta dubbi, è lui l'uomo più veloce al mondo"

ROMA - Il "Guardian", uno dei giornali che aveva messo in dubbio le sue vittorie a Tokyo, descrive così la vittoria di Marcell Jacobs nella gara dei 60 metri dei Mondiali indoor a Belgrado, 'arrendendosi' alla grandezza dell'olimpionico di Desenzano del Garda: "Nessun dubbio, nessun 'avvertimento'. Marcell Jacobs ha dimostrato enfaticamente di essere l'uomo più veloce del pianeta vincendo una gara da ricordare ai Mondiali indoor. Molti avevano minimizzato la medaglia d'oro olimpica dei 100 metri di Jacobs a Tokyo l'anno scorso spiegandola come un colpo di fortuna. Ma con una performance di devastante serenità ha sconfitto il detentore del record mondiale dei 60 metri Christian Coleman in una gara che è stata all'altezza del suo fatturato".

La stampa inglese aveva anche alluso al doping La stampa d'oltremanica e d'oltreoceano, dopo l'oro ai Giochi Olimpici, aveva avanzato forti dubbi - anche con allusioni al doping - sull'exploit dell'azzurro. Il tabloid inglese sottolinea oggi che "Coleman, che era tornato dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per aver saltato tre test antidroga, ha fatto il suo solito inizio fluido ed era in vantaggio dopo 30 minuti. Ma Jacobs non ha modificato la propria forma di corsa e, poco a poco ha guadagnato. Finché, proprio nel momento in cui i due uomini hanno tagliato il traguardo, ha messo il petto davanti".