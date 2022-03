Atletica, Tortu sull'esordio outdoor: "Credo ai primi di maggio"

Il 6 agosto 2021 è ancora riflesso negli occhi di Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo della 4x100 insieme a Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. "Quell'ultima frazione mi ha trasformato, mi ha sbloccato, ho scoperto un atleta nuovo - spiega lo sprinter milanese delle Fiamme Gialle ad Atletica Tv -. Sono felice di come mi sto allenando e dei riscontri che arrivano dalla pista. Sono ambizioso. Anche quest'anno, come sempre, non ho preparato le indoor e non è stato facile stare a guardare, ma conservo questa fame per la stagione all'aperto". Tortu non ha ancora una data precisa per l'esordio outdoor: "Credo ai primi di maggio, quest'anno la stagione inizierà prima del solito perchè ai primi di luglio dovremo già partire per gli Stati Uniti e prima ci sarà poco tempo per gareggiare. Mi concentrerò sui 200 metri ma confesso che nel cuore resto un centometrista: non abbandonerò la distanza".