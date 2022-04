Milano Marathon, dominio Kenya: vincono Kipruto e Kiplagat

MILANO - Dominio del Kenya nella ventesima edizione della Milano Marathon, vinta da Titus Kipruto con il tempo di 2 ore, 5 minuti e 5 secondi. Un tempo che ha consentito all'atleta classe 1998 di battere per 15 secondi il suo connazionale Daniel Kibet, mentre al terzo posto ha chiuso il trentenne tanzanese Alphonce Felix Simbu con un tempo di 2 ore, 6 minuti e 20 secondi. Primo fra gli italiani Ilias Aouani, che ha concluso la sua gara al decimo posto (2 ore, 8 minuti e 39 secondi). Vittoria del Kenya anche nel femminile: successo di Vivian Jerono Kiplagat (2e ore, 20 minuti e 18 secondi) che ha preceduto le etiopi Sintayehu Tilahun (2h22'19") e Atalel Anmut Dargie (2h22'21"), seconda e terza. L'edizione di quest'anno, con la fine delle restrizioni, ha segnato il ritorno alla formula classica con maratona, relay marathon, staffetta non competitiva per sostenere associazioni e progetti sociali, school marathon e marathon village con in tutto 18 mila iscritti a quella che per tanti, oltre che una gara, è una festa.