Atletica, Jacobs: "Voglio spronare gli altri a credere in un sogno"

"Credo sia stata una grande estate per tutti gli sport, non solo per l'atletica, perchè abbiamo fatto grandissime cose. Questo sicuramente ha spronato tanti giovani a voler fare sport". Lo ha detto Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020 e campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022, a margine della cerimonia per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato. "Nell'atletica abbiamo visto che c'è stato un boom incredibile e a me questo fa tantissimo piacere perchè è un po' il mio obiettivo: riuscire a portare a casa dei risultati ed essere poi d'esempio per gli altri spronandoli a fare di più e a credere in un sogno. È un mio compito che mi sono dato e spero di riuscire a portarlo avanti ancora per tanto tempo", ha aggiunto Jacobs.