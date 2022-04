Atletica, Antonio Infantino positivo al doping: squalifica di 3 anni

Antonio Infantino è stato squalificato tre anni per doping, in seguito alla positività del 27 giugno 2021. Lo sprinter azzurro, presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sui 200 metri, aveva visto il provvedimento cautelare scattare lo scorso 15 dicembre. Non potrà tornare alle competizioni prima del 14 dicembre 2024. Sono due gli articoli del codice antidoping contestati a Infantino, atleta di origini britanniche ma da alcuni anni tesserato per l’Athletic Club ’96 di Bolzano. Nello specifico si tratta dell’articolo il 2.1, ovvero “la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta”, e l’articolo 2.2, ovvero “l’uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte dell’atleta”.