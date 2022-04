Atletica, a Tirrenia nuovo raduno dei lanciatori azzurri

ROMA - Nuovo raduno dei lanci dell'atletica leggera al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, in provincia di Pisa. La squadra si allenerà da lunedì 25 aprile a sabato 30 per preparare gli eventi internazionali della stagione. A guidare il gruppo saranno il discobolo dei Giochi Olimpici di Tokyo Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) e il giavellottista terzo in Coppa Europa a Leiria Roberto Orlando (Atletica Virtus Lucca).