Golden Gala, Jacobs sfida Kerley e Bromell sui 100 metri

ROMA - Roma non vede l'ora di abbracciare l'oro olimpico dei 100 metri. Al Golden Gala Pietro Mennea, evento intitolato alla leggenda dello sprint azzurro, sfreccerà l'uomo più veloce del mondo, il campione olimpico Marcell Jacobs, oro mondiale ed europeo dei 60. Il fuoriclasse che alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto sognare milioni di italiani regalando agli azzurri la prima medaglia d'oro di sempre nei 100 metri sarà tra gli uomini più attesi dell'edizione n. 42 che si preannuncia imperdibile, in programma giovedì 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il 27enne velocista che si allena proprio nella capitale, sulla pista del Paolo Rosi, non lontana dall'Olimpico, gareggerà nella città eterna a due anni dall'ultima volta, quando fu quarto con 10.11. Ma negli ultimi mesi la sua dimensione internazionale è cresciuta a dismisura e il palcoscenico della Wanda Diamond League è ideale per esprimere tutto il proprio valore.