Tamberi contro l'amico Barshim: sfida stellare al Golden Gala

ROMA - Protagonisti della medaglia d'oro ex aequo alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim si sfideranno di nuovo al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. A poche settimane dai Mondiali di atletica leggera in Oregon, il meeting capitolino offrirà una super sfida nel salto in alto, tra il vincitore della Diamond League 2021 Tamberi, autore di 2,34 nella finale di Zurigo dello scorso settembre, e l'oro iridato Barshim, in cima al mondo nelle rassegne di Londra 2017 e Doha 2019.