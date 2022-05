Atletica, Jacobs pronto per i primi 100 metri dopo Tokyo

Marcell Jacobs torna in pista sabato 7 maggio nel meeting Continental tour di Nairobi, per la prima volta sui 100 dopo Tokyo. Il vincitore dell'oro olimpico nei 100 metri e nella 4X100 dell'estate 2021 troverà il meglio della velocità, a partire dall'americano Fred Kerley (argento nei 100m di Tokyo), in una manifestazione che vede tra l'altro la partecipazione della pluri campionessa olimpica giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e la sensazionale namibiana Christine Mboma. Jacobs aveva concluso la sua stagione 2021 dopo l'impresa in Giappone. Il 19 marzo 2022 ha brillato nei 60 indoor diventando campione del mondo davanti all'americano Christian Coleman, reduce da una sospensione antidoping. A poco più di due mesi dai Mondiali di Eugene (Stati Uniti), lo stadio Kasarani della capitale keniota, patria della lunga e media distanza, promette emozioni nello sprint sulla breve distanza. Altra sorpresa di Tokyo con l'argento nei 100m (in 9"84), Kerley trova Jacobs sulla pista dove aveva ottenuto il primato personale nei 200m lo scorso settembre (19"76). I due campioni affrontano la star locale Ferdinand Omanyala, detentore del record africano da settembre 2021 (9"77).