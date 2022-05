Jacobs in osservazione al pronto soccorso: non correrà a Nairobi

NAIROBI (Kenya) - Il forfait era nell'aria con le ultime indiscrezioni circolate sulle sue condizioni di salute, ma ora è ufficiale: Marcell Jacobs non sarà al via del meeting di Nairobi. Il campione olimpico dei 100 metri non sarà della gara a causa di un problema gastrointestinale che ha colpito anche il fisioterapista al suo seguito, Alberto Marcellini. Nessun esordio stagionale outdoor e nessuna sfida allo statunitense Fred Kerley medaglia d'argento ai Giochi, con il coach Paolo Camossi che dichiara: "Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell'Ambasciata d'Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda".