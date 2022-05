Tamberi, il Golden Gala a Roma prima del Mondiale: "Voglio l'Olimpico pieno"

ANCONA - Un chiodo fisso. Così Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto, ha presentato i Mondiali outdoor di Eugene che si svolgeranno in Oregon dal 15 al 24 luglio. Ad Ancona il campione azzurro ha presentato l'intenso calendario di gare a partire dalla prima tappa di Diamond League, il 13 maggio a Doha in Qatar, casa del suo rivale/amico Mutaz Essa Barshim con cui ha condiviso l'oro olimpico ex-aequo e con cui si sente spesso, ma anche il Golden Gala del 9 giugno a Roma. "Sicuramente Roma è una bellissima tappa per preparare al meglio Eugene - ha detto in conferenza stampa Tamberi -, ma non è paragonabile. Eugene è un chiodo fisso. Più sono importanti le gare, più riesco a imparare; più ho la pressione addosso e gli stimoli alti più in gara riesco a tirare fuori qualcosa di importante. Avere Roma prima di Eugene è fondamentale per me, non vedo l'ora di scendere in pedana a Roma, vedere l'Olimpico con tante gente. Speriamo in una condizione tecnica discreta da poter fare buone misure già al Golden Gala però è ovvio che in questo momento Eugene è il mio obiettivo più grande se non unico dell'anno".