Il curioso aneddoto di Jacobs per andare più veloce: "Sono andato dal dentista"

L'oro olimpico Marcell Jacobs, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha raccontato un retroscena piuttosto curioso. Il presentatore ha sottolineato come il corpo degli atleti oggi venga visto quasi come una macchina e ha chiesto al campione azzurro di raccontare di quando lo hanno costretto a togliere il dente del giudizio per andare più veloce: "È stato terribile. Avevo questa gamba destra che, grazie alla tecnologia, si vedeva che era più lenta rispetto alla sinistra. Correvo praticamente con le gambe che erano asimmetriche. Tutto questo partiva dal dente del giudizio che era storto e creava questa problematica. Rivalutando le cose dopo una settimana che avevo avuto una guancia il doppio dell'altra, siamo riusciti a capire che effettivamente ha aiutato".