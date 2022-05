Atletica, Madrid: Fortunato quinto nella 10 km di marcia

Quinta piazza per Francesco Fortunato, meno brillante del solito il campione olimpico Massimo Stano. È il verdetto della 10 km di marcia a Madrid sulla Gran Via, nel cuore della capitale spagnola. Buona prova per Fortunato (Fiamme Gialle), tre volte campione italiano della distanza: completa la prova in 39:21, nella sfida dominata dallo svedese Perseus Karlstrom (38:42) che sferra l'azione decisiva nell'ultimo chilometro, dopo aver dettato fin dal primo metro i ritmi della gara, sempre in pieno controllo. Più indietro Stano (Fiamme Oro) che chiude al tredicesimo posto, mai realmente in gara, staccato dai migliori già nel primo chilometro: 40:21 il crono finale. Gara tutta in rimonta quella di Fortunato, sempre a suo agio sulla distanza dei 10 km, seguito a Madrid dal suo coach Riccardo PisaniAtlet. Il 27enne pugliese che è stato quindicesimo nella 'venti' delle Olimpiadi di Tokyo manca di soli quindici secondi il primato personale, realizzato a Modena nell'ottobre del 2020 (39:06).