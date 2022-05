Meeting Savona, Jacobs vince anche la finale dei 100 metri!

SAVONA - Marcell Jacobs è tornato anche nei 100 metri: vittoria all'11° Meeting di Savona! Dopo 290 giorni dall'ultima volta che corse sulla distanza dei 100 Jacobs ha chiuso la finale con il tempo di 10"04 (vento 0.3). Partito discretamente l’azzurro delle Fiamme Oro è riuscito a prendere velocità nel finale ma denotando grande fatica battendo negli ultimi metri Arthur Cissé (Costa D'Avorio) autore di 10"10 e vincitore della seconda batteria, mentre terzo posto in 10″12 per il francese Jimmy Vicaut . Il campione olimpico di Tokyo 2020 si era aggiudicato anche la batteria delle 16:35 con il tempo di 9"99 con anche il vento a favore (2,3 m/s, ovvero oltre i 2 m/s massimi previsti dal regolamento per rendere validi i riscontri cronometrici).

Jacobs: "Rotto il ghiaccio, manca brillantezza"

Queste le parole del campione europeo Indoor in carica che ammette di non essere ancora in piena forma, ma soddisfatto della prima uscita stagionale sui 100: "Ho fatto un po' di fatica, pensavo di correre meglio rispetto alla batteria. Mi manca un po' di brillantezza, forse manca ancora un po' di lavoro. È la prima dell'anno, c'è tempo per arrivare ai Mondiali che è l'obiettivo dell'anno - aggiunge - Abbiamo rotto il ghiaccio, c'è da lavorare e ora si cercherà di migliorare. La settimana di Nairobi non è stata la migliore della mia vita, non cerco scuse perché se ho gareggiato vuol dire che potevo farlo". Per Jacobs prossimo appuntamento il meeting a Eugene (Stati Uniti) contro i migliori velocisti statunitensi: "A Eugene sarà una gara bellissima, ci saranno tutti gli americani più forti. Sarà un bel banco di prova, anche se l'obiettivo principale restano i Mondiali".