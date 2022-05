Diamond League, Tamberi 2° a Birmingham. Vince il canadese Lovett

BIRMINGHAM (Inghilterra) - 5 centimetri in più. Non ancora la misura che cerca, ma si tratta comunque di un grande passo in avanti per Gianmarco Tamberi, sulla strada che porterà ai Mondiali di Eugene - in luglio - passando per il Golden Gala Pietro Mennea (9 giugno). A Birmingham il campione olimpico del salto in alto supera quota 2,25 al primo tentativo e poi sbaglia per tre volte a 2,28: chiude al secondo posto, nella seconda tappa della Wanda Diamond League, e dimostra comunque una crescita rispetto al debutto da 2,20 di otto giorni fa a Doha. La misura di 2,28 riesce invece al canadese Django Lovett che si aggiudica la gara, prima di tre errori a 2,31. Terzo posto per il polacco Norbert Kobielski (2,25 ma alla terza). Non meglio di 2,18 per i due medagliati dei Mondiali indoor Loic Gasch (Svizzera) e Hamish Kerr (Nuova Zelanda). "C'è ancora tanto da lavorare - le parole di Gimbo - non posso dire di essere soddisfatto ma sicuramente è andata meglio che a Doha, dove c'era stato un debutto indegno. Oggi qualcosina di migliore si è visto, ma faccio fatica quando serve la zampata, avendo ancora confusione tecnica. Da sabato prossimo, a Trieste, è ora di cominciare a salire sopra i 2,30. Questi sono tutti allenamenti in vista del Mondiale: se perdo qui, non significa che perderò a Eugene. Conta vincere quando si indossa la maglia della Nazionale".