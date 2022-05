Golden Gala, Jacobs: "Non vedo l'ora di gareggiare"

"Sono veramente entusiasta, non vedo l'ora di scendere in pista. Corro in casa, mi sono trasferito a Roma anni fa, voglio restituire quello che ho ricevuto da questa città: non vedo l'ora che arrivi il 9 giugno per dare il 110% e fare un bel risultato". Lo ha dichiarato Marcell Jacobs nel suo intervento alla conferenza di presentazione del Golden Gala Pietro Mennea. "Questo sarà l'appuntamento più importante prima del Mondiale - ha aggiunto l'olimpionico -. Io sto bene anche se pensavo di stare molto meglio. Volevo arrivare a Savona in una forma migliore, il virus contratto in Africa non mi ha aiutato, ma se faccio 10"04 sbagliando tutto sono sulla buona strada".