Golden Gala, Nepi: "Jacobs testimonial straordinario per la pratica di base"

Diego Nepi Molineris, Dg di Sport e Salute, sottolinea come i grandi eventi, è il caso del Golden Gala, non siano soltanto sport d’élite e spettacolo, ma anche opportunità da cogliere per la 'contaminazione' sportiva del Paese: «Il dovere degli uomini di sport è nel saper cogliere i segnali. In questo senso, le direzioni in cui si sviluppa il nostro lavoro sono essenzialmente due. La prima è nella creazione di un tessuto capillare di strutture e luoghi di sport in modo da dare vita ad un movimento nelle nostre città che sappia attivare un processo di inclusione, educazione e formazione», è la riflessione del Dg di Sport e Salute in occasione della conferenza di presentazione di oggi del Golden Gala Pietro Mennea, che prosegue: «Tutto questo seguendo l'esempio di Bruno Zauli, uno dei più grandi dirigenti sportivi che non è stato soltanto uno degli uomini chiave di Roma 1960, ma anche il 'padre' dei Campi Scuola di atletica leggera che si moltiplicarono nel Paese. E certo non dimentico Primo Nebiolo che, negli anni 70 e 80, rivoluzionò il tessuto delle strutture sul territorio creando centinaia di nuovi impianti per l'atletica. E fu lui, Nebiolo, a ideare il Golden Gala, nel 1980, anno in cui furono boicottate le Olimpiadi di Mosca, per consentire agli atleti occidentali di misurarsi con quelli dell'Est europeo».