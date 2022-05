Con il Corriere dello Sport il Golden Gala è Oro Puro

GOLDEN GALA PIETRO MENNEA: COME ACQUISTARE I BIGLIETTI SCONTATI

Per aquistare i biglietti scontati per assistere al Golden Gala Pietro Mennea, bisogna inquadrare il QR Code riportato qui di seguito, che conduce direttamente alla pagina della promozione Corriere dello Sport (accessibile solo in questo modo). Per attivare la promozione si deve inserire il codice promozionale corrispondente al claim della campagna: ORO PURO.