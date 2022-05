Tamberi vola a Ostrava: record stagionale con 2,30 metri!

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) - Tamberi s'è fatto il regalo di compleanno per i 30 anni, che festeggerà il primo giugno: a Ostrava, in Repubblica Ceca, vince al Golden Spike raggiungendo i 2,30 metri nel salto in alto e ritrovando le misure che gli appartengono dopo il 2,25, fino ad oggi record stagionale, e il 2,15 di Trieste. Il campione olimpico, che a Tokyo s'è preso la medaglia d'oro con la misura di 2,37 metri, ha provato anche a salire fino al 2,34 per tre volte, senza però riuscirci: avrebbe rappresentato la miglior misura al mondo dell'anno. Ora l'obiettivo si sposta al Golden Gala Pietro Mennea quando potrà riprovarci allo stadio Olimpico di Roma il 9 giugno.