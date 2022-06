Jacobs salta anche il Golden Gala: è ancora infortunato

Niente da fare, Marcell Jacobs deve rinunciare al Golden Gala di Roma, in programma allo stadio Olimpico dal 9 giugno. Il campione olimpico non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare, precisamente dalla distrazione-elongazione di primo grado rimediata nei 100 metri e nella 4x100 a Savona. Il centometrista azzurro, oro a Tokyo, ha già dovuto saltare la Diamond League ma sperava di recuperare in tempo per il Golden Gala, invece niente da fare. Jacobs proverà adesso a ritrovare la condizione fisica per esserci ai Mondiali di Eugene, dal 15 al 24 luglio, e agli Europei di Monaco, dal 15 al 21 agosto.