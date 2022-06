Golden Gala senza Jacobs, ma quante stelle: sfida Tamberi-Barshim

Il Golden Gala è pronto ad aprire le danze a Roma, allo stadio Olimpico, il 9 giugno, ma dovrà farlo senza il campione più atteso, Marcell Jacobs, ancora infortunato e out per una distrazione-elongazione di primo grado. Non mancheranno comunque lo spettacolo e le stelle dell'atletica: vediamo chi saranno i protagonisti.